Son Dakika: SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI Son dakika güncel haberine göre SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI Silivri'de ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.

SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Silivri'de ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gazitepe mevkiinde çıktı. Ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağaçlık alandaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda çağ ağacı zarar gördü.

- İstanbul

Kaynak: DHA