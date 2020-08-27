Son Dakika: SİLİVRİ'DE 60 METRE YÜKSEKTEN DENİZE DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
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Son Dakika: SİLİVRİ'DE 60 METRE YÜKSEKTEN DENİZE DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi: Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de gezintiye çıkan yaşlı adam henüz belirlenemeyen bir nedenle 60 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti.

27.08.2020 01:56 | Son Güncelleme: 27.08.2020 02:02

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de gezintiye çıkan yaşlı adam henüz belirlenemeyen bir nedenle 60 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gezintiye çıkan 70 yaşındaki Beyzat Engin dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten denize düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı bulmak için İBB Silivri İtfaiye ekipleri botla denize açıldı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından 70 yaşındaki yaşlı adamın deniz kenarında cansız bedenine ulaşarak karaya çıkartırdı. İncelemelerin ardından Ergin'in cansız bedeni Yenibosna Adlı Tıp Kurum'una sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son Dakika: SİLİVRİ'DE 60 METRE YÜKSEKTEN DENİZE DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

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