Son dakika haber: Silivri'de 5 katlı binanın 4. katında korkutan yangın

Son dakika gündem haberi: SİLİVRİ'de 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

SİLİVRİ'de 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Kimsenin olmadığı tespit edilen daire yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 10.00'da Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangın çevrede korku ve panide neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı