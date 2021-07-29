Son dakika: Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Son dakika: Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda bu sabah başlayan orman yangını, gün boyunca ilçenin farklı noktalarında devam etti. Yangın Işıklı Mahallesi'nden sonra Hırmanlı Mahallesi'ne de sıçradı. Yerleşim yerlerine ulaşan yangında çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü. Bölgede yaşayan vatandaşlar da evlerini ve ekili alanlarını kurtarabilmek için söndürme ekiplerine destek verdi.

Yangına hem karadan hem de helikopter ile havadan müdahaleler sürüyor.

(Murat Şengi/İHA)

Son dakika: Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika: Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Manavgat'taki yangın) Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık.'
Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Manavgat'taki yangın) Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık."
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:05:43. #1.14#

title