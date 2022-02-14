Son dakika! SİLİFKE'DE İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

MERSİN'in Silifke ilçesinde çıkan yangında, bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesinde bir yorgancıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Dükkandaki ürünler zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.