Son dakika! SİLİFKE'DE İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haberler
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Son dakika! SİLİFKE'DE İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... MERSİN'in Silifke ilçesinde çıkan yangında, bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde çıkan yangında, bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesinde bir yorgancıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Dükkandaki ürünler zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika! SİLİFKE'DE İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Son dakika! SİLİFKE'DE İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Son dakika! SİLİFKE'DE İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yangın, Gazi, Güncel, Haberler

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