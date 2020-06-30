Son dakika... Silifke Belediyesi cemevi projesini hayata geçiriyor Gelen son dakika haberine göre Silifke ilçesinde içerisinde kütüphane, yemekhane, cenaze işleri odası, toplantı odası, cem salonu, mutfak ve dersliklerin bulunduğu 1543 metrekare arazi üzerinde 2 katlı yapılacak cemevi inşaatına başlanacağı bildirildi.

Silifke ilçesinde içerisinde kütüphane, yemekhane, cenaze işleri odası, toplantı odası, cem salonu, mutfak ve dersliklerin bulunduğu 1543 metrekare arazi üzerinde 2 katlı yapılacak cemevi inşaatına başlanacağı bildirildi.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak 120 bin nüfuslu ilçede her vatandaşa eşit şekilde hizmet ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Hiçbir ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın vatandaşa hizmet götürdüklerini anlatan Altunok, "İlçemizde yıllardır farklı nedenlerden dolayı yapılamayan cemevi sorununa da artık son noktayı koyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımız her zaman insan olmuştur. Her kesimden insanımızın mutluluğu, sosyal hak ve özgürlükleri bizim için önemlidir." ifadesini kullandı.

Cemevinin yapım ihalesinin gelecek ay gerçekleştirileceği, ardından inşaata başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA