Son dakika! Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika! Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.10.2020 02:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 02:30
Son dakika! Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 415, Ekvador'da 12 bin 264, Bolivya'da 8 bin 351'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 415, Ekvador'da 12 bin 264, Bolivya'da 8 bin 351'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 415'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1092 artışla 485 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 458 bin 73'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden son 24 saatte 29 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 264'e yükseldi.

Vaka sayısının 912 artarak 149 bin 83'e çıktığı ülkede bugüne kadar 128 bin 134 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 8 bin 351'e, vaka sayısı da 227 artışla 138 bin 922'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 102 bin 83 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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