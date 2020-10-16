Son dakika! Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Son dakika! Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

16.10.2020 00:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:30
Son dakika! Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 434, Bolivya'da 8 bin 377, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 3 bin 453'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 434, Bolivya'da 8 bin 377, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 3 bin 453'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 434'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1124 artışla 486 bin 496'ya, iyileşenlerin sayısı 459 bin 536'ya ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden son 24 saatte 26 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 377'ye yükseldi.

Vaka sayısının 219 artarak 139 bin 141'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 102 bin 642 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 artarak 3 bin 453'e, vaka sayısı da 671 artışla 99 bin 765'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 88 bin 931 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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