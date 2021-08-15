Son dakika! Şilespor, gençliğe ve geleceğe yatırım sloganıyla yola çıkıyor

Son dakika haberi: Birinci Amatör Lig ekiplerinden Şilespor, gençliğe ve geleceğe yatırım sloganıyla yola çıkıyor.

Birinci Amatör Lig ekiplerinden Şilespor, gençliğe ve geleceğe yatırım sloganıyla yola çıkıyor.

Kulüp başkanı K. Tanju Altınay, 2021-2022 futbol sezonunda yeniden yapılanmaya gideceklerini ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Teknik direktörlük görevine Hasan Hız, yardımcılığına da Umut İzzet Aydın'ı getiren Şilespor, altyapı koordinatörleri olarak ise Murat Kalyoncu, Kadir Negiş ve Serdar Kayra ile anlaştı.

Oyuncu izleme sorumluluğuna Hüsnü Apaydın'ı, fizyoterapistliğe de Yusuf Saitoğulları'nı getiren Şilespor Kulübünün müdürlüğünü de Emirhan Aksu yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan