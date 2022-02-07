Son dakika... Şile'de restoranda olay çıkardı, silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı - Haberler
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Son dakika... Şile'de restoranda olay çıkardı, silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Şile'de restoranda olay çıkardı, silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı

Son dakika gündem haberi: ŞİLE'de Gökhan G. isimli şüpheli restoranda silahını göstererek olay çıkardı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ŞİLE'de Gökhan G. isimli şüpheli restoranda silahını göstererek olay çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan polisin, silahını almak istemesi üzerine yaşananları cep telefonu kamerasına kaydettiren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şile'de dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan iş adamı Gökhan G. silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı. Durum polise bildirildi. Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan G.'nin silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Görüntülerde kameraya bir süre konuşan şüphelinin daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü görülüyor.

Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan G. hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.


Son dakika... Şile'de restoranda olay çıkardı, silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şile, Güncel, Haber

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