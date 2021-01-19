Şile'de gün batımında görsel şölen
19.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:55
ŞİLE'de yerdeki kar ve gökyüzündeki kızıllık renkli görüntüler oluşturdu.
ŞİLE'de yerdeki kar ve gökyüzündeki kızıllık renkli görüntüler oluşturdu.
- İstanbul
Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da tatilcilerin en gözde mekanlarından olan Şile beyaza büründü. Evlerin üstleri ve tekneler karla kaplandı. Kar yağışının oluşturduğu beyaz örtü ve kızıl gün batımı Şile'de kartpostallık görüntülere sahne oldu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı