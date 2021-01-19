Şile'de gün batımında görsel şölen

ŞİLE'de yerdeki kar ve gökyüzündeki kızıllık renkli görüntüler oluşturdu.

Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da tatilcilerin en gözde mekanlarından olan Şile beyaza büründü. Evlerin üstleri ve tekneler karla kaplandı. Kar yağışının oluşturduğu beyaz örtü ve kızıl gün batımı Şile'de kartpostallık görüntülere sahne oldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı