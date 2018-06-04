Şile Açıklarında Kaybolan Şarkıcı Onur Can Özcan'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Şile açıklarında alabora olan teknede bulunan şarkıcı Onur Can Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Şile'nin İmrenli Koyu'ndan denize açıldıktan sonra bindikleri fiber teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan 21 yaşındaki müzisyen Onur Can Özcan'ı havadan ve denizden arama çalışmaları bu sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.
Ekipler, genç müzisyen Onur Can'ın cansız bedenine ulaştı.
26 YAŞINDAKİ RECEP GÜLYILDIRIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen 26 yaşındaki Recep Gülyıldırım'ı çıkarmayı başarmıştı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YORUMLAR (36)
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''senin duan ile hak etmediği halde, cennete senin yerine girerse? hiç bunu düşündün mü. bence bırak hak eden girsin müdahale etme bu işlere'' BU YORUMU YAPAN KİŞİ İZNİM OLMADAN İYİ NİYETİME MÜDAHALE ETTİN HAKKIMA GİRDİN BEN SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM ŞİMDİ SEN DÜŞÜN SEN ÖLÜNCE DE ARKANDAN RAHMET EDENİN OLMASIN İNŞALLAH. . . BÖYLE ZİHNİYETSİZLERİ AYIKLAYIN TOPLUMDAN Kİ KENDİ KİBİRLERİNDE YOK OLSUNLAR . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIK OLMUŞ GENÇ ÖMRÜNECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Olunun uzerınden şeytan bıle elını ayağını ceker nasıl vıcdansız yorumlar bunlar Allah ın verecegı hukumlere kımse karışamaz gencecık bır can gıttı sız nasıl karar verebılırsınız.Allah rahmet eylesın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne zirvaliyor aftan baska secim propagandasi yokmu bu son cirpinislarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İmanı varsa Allah rahmet eylesin.yoksa topragı bol olsun.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır