Son dakika! Silahlı soyguncuya direnen kadın kuyumcu ağır yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da, maskeli soyguncuya karşı direnen kadın kuyumcu, şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kastamonu'da, maskeli soyguncuya karşı direnen kadın kuyumcu, şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

Belediye Caddesi'nde cuma namazı vakti bir kuyumcuya yüzü maskeli hırsız girdi. İş yeri sahibi Elif Pehlivan (45) ile hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişi arasında tartışma yaşandı.

Şüpheli, kuyumcuda çalışan bir başka kadınla yaşadığı itiş kakışın ardından Pehlivan'a tabancayla ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan Pehlivan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Kastamonu Valisi Avni Çakır, olay yerinde incelemelerde bulunarak polis ekiplerinden bilgi aldı.

Bu arada olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntüde şapkalı ve maskeli bir kişi elinde poşetle kuyumcuya giriyor. Daha sonra elindeki poşetten tabancayı çıkaran şüpheli, kuyumcunun kapısını kapatıyor.

İş yeri sahibi Elif Pehlivan ile çalışan bir başka kadına silahını doğrultan soyguncuya kadınlar karşılık veriyor. Elif Pehlivan kapıdan dışarı çıkarak yardım istiyor. Bu sırada şüpheli kendisine karşılık veren kadın çalışana bir el isabetsiz ateş ediyor. Daha sonra silah sesini duyan ve tekrar kuyumcu dükkanına dönen Pehlivan, şüpheli tarafından tabancayla yaralanıyor.

Kaynak: AA