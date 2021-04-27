Son dakika: Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta karşılaştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan genç bacağından yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta karşılaştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan genç bacağından yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Hacıevhat Mahallesi Üçler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, V.B. (18) isimli genç, sokak üzerinde karşılaştığı S.Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. V.B. sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı