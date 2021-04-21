Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı
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Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdıADANA'da yol kenarında beklediği sırada konuşmak için yanına gelen Mesut U.'nun silahlı saldırısına uğrayan taksi sürücüsü Ekrem K., dizinden yaralandı.

Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı

ADANA'da yol kenarında beklediği sırada konuşmak için yanına gelen Mesut U.'nun silahlı saldırısına uğrayan taksi sürücüsü Ekrem K., dizinden yaralandı. Ekrem K., ambulans beklediği sırada kendisini yaralayan şüpheli için Mesut, sen bu mahalleye giremeyeceksin diyerek tehditler yağdırdı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı ile Şair Hasibehatun Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mesut U., iddiaya göre konuşmak için yol kenarında bekleyen taksi sürücüsü Ekrem K.'nın yanına geldi. Henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkartan Mesut U., önce havaya ardından da Ekrem K.'ya ateş edip, olay yerinden kaçtı. Bölgede devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, silah sesini duyup, olay yerine geldiklerinde taksi sürücüsü Ekrem K.'nın aracının başında yaralı olarak durduğunu fark etti. Dizine isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralanan Ekrem K., polislerle birlikte kendisini yaralayan şüphelinin evine gidip, yakalanmasını sağladı. Daha sonra ambulans beklerken kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden Ekrem K., Aramızda hiç husumet yok. Ben karşıda duruyordum, çağırdı 'ağabey konuşalım' dedi. İlk başta mermiyi ağzına verdi, havaya sıktı. Sonra 'sana da sıkarım' dedi, ben de 'sık senden mi korkacağım' dedim, sıktı. Sonra peşine koştum, ben vuracaktım, polisler elimden aldı dedi. Ardından, Mesut, sen daha bu mahalleye giremeyeceksin. Mermiyi ağzına verdi, 'sıkacağım' dedi. Ben de 'sık' dedim. Ateş etti, demek ki canına susamış. Biz mermiden korkmayız. diye tehditler yağdıran Ekrem K., olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı
Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı
Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı
Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı
Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı
Silahlı saldırıda yaralanan taksi sürücüsü, şüpheliye tehditler yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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