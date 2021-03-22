Son dakika... Silahlı saldırıda emniyet soruşturmayı sürdürüyor
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Son dakika... Silahlı saldırıda emniyet soruşturmayı sürdürüyor

22.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: 22.03.2021 01:59
Son dakika... Silahlı saldırıda emniyet soruşturmayı sürdürüyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini hedef alarak gerçekleşen silahlı saldırı olayında olay yerinde arbedede hafif yaralanan polis memuru hastanedeki müdahalesinin ardından görevine döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini hedef alarak gerçekleşen silahlı saldırı olayında olay yerinde arbedede hafif yaralanan polis memuru hastanedeki müdahalesinin ardından görevine döndü.

Kozan'da Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan işyerleri ve evleri hedef alarak ateş eden zanlılar hakkında Kozan İlçe Emniyet müdürlüğünün çalışması sürüyor. Olayda silahla yaralandığı iddia edilen polis memurunun yerden seken taş ile yaralandığı ve olay yerinde ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kaldırıldığı Kozan Devlet hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Son dakika... Silahlı saldırıda emniyet soruşturmayı sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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