Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan şüpheli, müdahaleye gelen polisi yaraladı

ADANA'da silahlı kavgaya müdahale eden polis ekibine ateş açıldı. Motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru, kavgaya karışan 'Elazığlı Ramo' lakaplı Ramazan D.'nin (32) silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaklarda devriye görevinden bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği'nde görevli ekip, şüpheli kişilerin kimlik sorgusu yaptığı sırada yakınlarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden ekip, şüphelilerden birini tabancayla birlikte yakaladı. Kavgaya karışan ve adının Ramazan D. olduğu belirlenen şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislerin üzerine tabancayla ateş açtı. Ardından motosiklete binerek kaçtı.

Şüpheliyi yakalamak için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.