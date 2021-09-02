Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı
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Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı Adana'da silahlı kavga ihbarına giden bekçiler, arabayla kaçan iki şüpheliyi trafik ışıklarında bekleme yaptığı sırada yakaladı.

Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı

ADANA - Adana'da silahlı kavga ihbarına giden bekçiler, arabayla kaçan iki şüpheliyi trafik ışıklarında bekleme yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatız tabanca çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi üzerinde silahlı kavga ihbarı geldi. Bölgeye yakın olan bekçiler, söz konusu kavgayı gerçekleştirecek olan F.U ile H.P'yi otomobil ile uzaklaştığını fark etti.

"Trafik ışıklarında yakalandılar"

Bölgeden uzaklaşan şüpheliler, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında durdu. Bunun üzerine aracın arkasında yaya olarak ilerleyen bekçiler söz konusu şüphelileri yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı
Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı
Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı
Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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