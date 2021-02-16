Son dakika! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

16.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:26

Bir son dakika haberine göre Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesine henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda E.Y, ile kavga esnasında yoldan geçen M.K, yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler K.D, ile M.A, asayiş ekiplerince yakalandı.

Son dakika! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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