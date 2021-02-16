Son dakika! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı

Bir son dakika haberine göre Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesine henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda E.Y, ile kavga esnasında yoldan geçen M.K, yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler K.D, ile M.A, asayiş ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı