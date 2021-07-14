Son dakika... SİLAHLI ÇATIŞMAYI İZLERKEN VURULDU
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Son dakika... SİLAHLI ÇATIŞMAYI İZLERKEN VURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADANA'da sokak ortasında husumetli iki grup birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

ADANA'da sokak ortasında husumetli iki grup birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmayı izleyen Cem Taşkömür (26), göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada Cem Taşkömür, nereden geldiği belli olmayan bir merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla marketin içine alınan Cem Taşkömür, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

'ÇATIŞMAYI SEYREDİYORDUK'

Kavgada yaralanan Taşkömür'ün yarasına tampon yapan Kenan İşçimen, 'İki grup burada birbirine ateş açtı. Biz de onları seyrederken Cem vuruldu. Bana, 'Vuruldum ağabey' deyince, marketten bez alıp, tampon yaptım. Durumu kötü görünmüyordu. Ambulansa alınırken, nefesinin daraldığını söyledi? diye konuştu.

Son dakika... SİLAHLI ÇATIŞMAYI İZLERKEN VURULDU
Son dakika... SİLAHLI ÇATIŞMAYI İZLERKEN VURULDU
Son dakika... SİLAHLI ÇATIŞMAYI İZLERKEN VURULDU
Son dakika... SİLAHLI ÇATIŞMAYI İZLERKEN VURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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