Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma - Haberler
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Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine tabancayla ateş ederek uzaklaştı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine tabancayla ateş ederek uzaklaştı. Tarafların çatışma anları ve yaralı kişinin arabaya alındığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. 15 kişilik bir grup market önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın hakarete varması üzerine grup dağılmaya başladığı anda bir kişi tabancayla ateş etmeye başladı, daha sonrada otomobil içindekiler silahlarını ateşledi. Şahıslar birbirlerine ateş ederek uzaklaştı. Otomobil arkasına ve duvarın arkasına gizlenen şahsılar uzun süre birbirlerine ateş etti. Ayağından yaralana bir kişi, arkadaşlarının yardımıyla otomobile alındı ve olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin yankılandığı mahallede bir kadının ise sürekli bağırdığı duyuldu. Yaşanan çatışma an be an vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberleri! Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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