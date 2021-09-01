Son dakika: Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, 'silahla yaralama' suçundan tutuklandı

Son dakika haberine göre Samsun'da silahla kendini vurduğu iddia edilen şahıs, 'silahla adam yaralama' suçundan arandığı ortaya çıkınca mahkemece tutuklandı.

Samsun'da silahla kendini vurduğu iddia edilen şahıs, 'silahla adam yaralama' suçundan arandığı ortaya çıkınca mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin silahla bacağından vurulmuş halde yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan F.S.(24) 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan F.S. kendi kendini vurduğunu iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu F.S.'nin bir süre önce Hastane Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan S.G.'yi yaralamamaktan arandığını tespit etti. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan F.S. 'silahlı adam yaralama' suçundan bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı