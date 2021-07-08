Son Dakika | Silahını denerken kendini vurdu
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Son Dakika | Silahını denerken kendini vurdu

Son Dakika | Silahını denerken kendini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, silahını deneyen bir kişi kazara kendini vurdu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, silahını deneyen bir kişi kazara kendini vurdu. Yaralanan şahıs, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.S. silahını temizletmek için silahçıya gitti. Burada silahını temizlemesi için silahçıyla görüşen E.S., silahını belinden çıkarttı. Bu sırada E.S.'nin elinde bulunan silah birden ateş aldı. Silahın ateş almasıyla birlikte E.S. elinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. E.S., ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son Dakika | Silahını denerken kendini vurdu
Son Dakika | Silahını denerken kendini vurdu
Son Dakika | Silahını denerken kendini vurdu
Son Dakika | Silahını denerken kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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