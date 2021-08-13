Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok

Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bursa'da bir kişi kalbinden vurulmuş halde bir apartmanın 2. katında ölü olarak bulundu.

Bursa'da bir kişi kalbinden vurulmuş halde bir apartmanın 2. katında ölü olarak bulundu. Silah sesine uyanan apartman sakinleri merdivenlerde hareketsiz yatan adamı görünce şaşkına döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay Demirtaş Barbaros Mahallesi 454. Sokak'taki Erdemler Apartmanında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Bina sakinleri bina içerisinden gelen silah sesine uyanarak dışarıya çıktıklarında isminin Aydın Sayılır (57) olduğu öğrenilen kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Sayılır'ın (57) kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Sayılır'ın bu binada oturmadığı tespit edilirken, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydın Sayılır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Gülben Ergen Haluk Levent Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Alex Teixeira Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:32:34. #1.14#

title