Son dakika! Silah kaçakçısı 7 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Silah kaçakçısı 7 kişi tutuklandı

18.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:32
Son dakika! Silah kaçakçısı 7 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Muş merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Muş merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda 15 Aralık 2020'de Muş, Batman ve Diyarbakır'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 16 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınarak Muş İl Jandarma Komutanlığına getirilen 14 şüpheliden 2'sinin ifadeleri alınarak karakoldan serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve 1 şüpheli şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Düzenlenen operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, gerçek tabancaya dönüştürülmek üzere hazırlanmış 26 kurusıkı tabanca, 43 Kaleşnikof şarjörü, 3 M16 şarjörü, 1 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 102 tabanca şarjörü, 319 kurusıkı tabanca şarjörü, 7 av tüfeği namlusu, 417 av tüfeği fişeği, 201 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 594 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 170 kurusıkı tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 hücum yeleğinin ele geçirilmişti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Öykü Çelik Şevket Çoruh Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Çağdaş Atan Pierre Webo Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Silah kaçakçısı 7 kişi tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 19:36:05. #1.14#
title