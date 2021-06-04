Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda silahla yakalanarak gözaltına alınan 22 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda silahla yakalanarak gözaltına alınan 22 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrasında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 22 adet tabanca, 16 adet şarjör, 892 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 33 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 13 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi ise Körfez Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika: Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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