Son Dakika: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesini ziyaret etti Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesini ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ile Eruh ilçesini ziyaret ederek, ilçe meydanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara salgına karşı maskeli ve mesafeli olmaları telkininde bulunan Hacıbektaşoğlu, daha sonra Eruh Belediyesi bahçesinde idare amirleriyle görüştü. Kaynak: AA