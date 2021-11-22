Son dakika haberi! Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

Son dakika gelişmesine göre - Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi.

ŞIRNAK (İHA) - - Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi. Devrilen araçta yangın meydana gelirken, askeri personel kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Siirt- Şırnak karayolu eski E tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmaya başardı. Çevreden geçen sürücülerin haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

Son dakika haberi! Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

 Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada! Trafiği durdurup drift yaptı

Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada! Trafiği durdurup drift yaptı

 İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı: 2 ölü

İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title