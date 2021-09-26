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Son dakika... Siirt'te yolda hayvanlarıyla ilerlerken pikabın çarptığı çocuk öldü

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika... Siirt'te yolda hayvanlarıyla ilerlerken pikabın çarptığı çocuk öldü

Son dakika haberler... Siirt'in Şirvan ilçesinde yolda hayvanlarıyla ilerlerken pikabın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yolda hayvanlarıyla ilerlerken pikabın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde A.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, küçükbaş hayvanlarıyla yolda ilerleyen Delil Alış'a (14) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alış, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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