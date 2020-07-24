Son dakika! Siirt'te yanlış adres beyanına ceza uygulanacak
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Son dakika! Siirt'te yanlış adres beyanına ceza uygulanacak

Son dakika güncel haberine göre Siirt'te çocuklarını farklı adreslerdeki okullara kaydetmek için yanlış adres beyanında bulunanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

Son dakika! Siirt'te yanlış adres beyanına ceza uygulanacak
24.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:44

Siirt'te çocuklarını farklı adreslerdeki okullara kaydetmek için yanlış adres beyanında bulunanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin okul kayıt döneminde çocuklarını istedikleri okula kaydettirmek amacıyla yanlış adres beyanında bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinin adres beyanlarında şüphe duyduğu kişilerden beyanını teyit eden bilgi ve belgeler isteyebileceği, ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetleri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaptırmaya yetkili olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere 1800 lira para cezası uygulanacağı ve adres kayıtlarının iptal edileceği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan mağdur olmamaları için kurallara uymaları istendi.

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Kaynak: AA

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