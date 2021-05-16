Son Dakika | Siirt'te yangında samanlar kül oldu
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Son Dakika | Siirt'te yangında samanlar kül oldu

Son Dakika | Siirt'te yangında samanlar kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Siirt'te çıkan yangında göçerlere ait samanlar kül oldu.

Siirt'te çıkan yangında göçerlere ait samanlar kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt-Kurtalan karayolu Kezer mevkiinde meydana geldi. Göçerlere ait olduğu öğrenilen samanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında samanlık alanın büyük bir kısmı yanarken, maddi zarar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son Dakika | Siirt'te yangında samanlar kül oldu
Son Dakika | Siirt'te yangında samanlar kül oldu
Son Dakika | Siirt'te yangında samanlar kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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