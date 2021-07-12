Son dakika... Siirt'te yangın çıkan binada yakalanan 2 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
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Son dakika... Siirt'te yangın çıkan binada yakalanan 2 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika... Siirt'te yangın çıkan binada yakalanan 2 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Siirt'te yangın çıkan eski özel hastane binasında yakalanan 2 kişi, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Siirt'te yangın çıkan eski özel hastane binasında yakalanan 2 kişi, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 2 yıl önce kapanan özel hastane binasının zemin ve 4. katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri binada, hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin olduğu ihbarı üzerine arama yaptı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Siirt'te yangın çıkan binada yakalanan 2 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
Son dakika... Siirt'te yangın çıkan binada yakalanan 2 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
Son dakika... Siirt'te yangın çıkan binada yakalanan 2 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
Son dakika... Siirt'te yangın çıkan binada yakalanan 2 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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