Son dakika... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Siirt'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dumlupınar Mahallesi 410 sokakta metruk binada M.S'nin üst armasında 10 gram eroin ve 3 paket halinde 10 gram toz esrar ele geçirildi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title