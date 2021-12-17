Son dakika... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dumlupınar Mahallesi 410 sokakta metruk binada M.S'nin üst armasında 10 gram eroin ve 3 paket halinde 10 gram toz esrar ele geçirildi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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