Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Son dakika habere göre Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Conkbayır Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar eroin, enjektör ve kaşık ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz