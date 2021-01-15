Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

15.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:32
Son Dakika | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika habere göre Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Conkbayır Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar eroin, enjektör ve kaşık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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