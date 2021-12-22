Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.
SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kentte 9 hedefe yapılan operasyonda, 5,79 gram toz esrar, 1,56 gram sentetik bonzai ve 5,79 gram ile 4 fişek metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor,
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.