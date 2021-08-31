Son dakika: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 7 paket halinde satışa hazır 65 gram toz esrar ve 7 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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