Son dakika: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 7 paket halinde satışa hazır 65 gram toz esrar ve 7 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz