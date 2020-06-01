Son dakika... Siirt'te uçak seferleri 6 Haziran'da başlıyor
Son dakika güncel haberine göre Siirt-İstanbul uçak seferleri başlıyor.
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:07
Siirt-İstanbul uçak seferleri başlıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen tarifeli uçak seferlerinin 6 Haziran'dan itibaren İstanbul-Siirt karşılıklı seferleriyle başlatılacağı belirtildi.
Uçuşların her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA