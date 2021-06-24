Son dakika! Siirt'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Adana'da toprağa verildi
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Son dakika! Siirt'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Adana'da toprağa verildi

Son dakika! Siirt'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Adana'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Siirt'in Eruh ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis Mustafa Demircioğlu'nun (31) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis Mustafa Demircioğlu'nun (31) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Demircioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi.

Törende Adana Valisi Süleyman Elban, Demircioğlu'nun yakınlarını teskin etti.

Törenin ardından kılınan namazına müteakip Demircioğlu'nun cenazesi defnedildi.

Törene, Demircioğlu'nun yakınları, Vali Elban ile vatandaşlar katıldı.

Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Demircioğlu'nun kullandığı otomobil, 22 Haziran'da Bayramlı köyü yakınlarında bir başka otomobille çarpışmış, kazada 3 kişi yaralanmış, yaralı Demircioğlu müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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