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Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

AA, Fecri Barlık - Güncel
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Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

Son dakika haber... Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat el geçirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat el geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında merkez Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Bölgede yapılan aramada moloz yığınları altında gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 dipçik, 15 şarjör ve 812 fişek ile kurusıkıdan bozma tabanca, piyade tüfeği yay mekanizması ve piyade tüfeği pistonu bulundu.

Son dakika! Siirt'te moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

AA / Fecri Barlık - Güncel

Mühimmat, Terör, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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