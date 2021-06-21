Son dakika... Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Anıtı Çeşmesi dualarla açıldı
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Son dakika... Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Anıtı Çeşmesi dualarla açıldı

Son dakika... Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Anıtı Çeşmesi dualarla açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde şehit mezarları yenileyerek, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan Şehitler Anıtı Çeşmesi de düzenlenen törenle açıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde şehit mezarları yenileyerek, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan Şehitler Anıtı Çeşmesi de düzenlenen törenle açıldı.

Kurtalan Kaymakamlığı, 1996 yılında Afyonkarahisar'da askerlik görevini yaparken trafik kazası sonucu şehit olan Metin Yoltay ve 1993 yılında Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde İnfaz ve Koruma Başmemuru olarak görev yaparken bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Halil Pekacar'ın mezarlarını yenileyerek, şehitler adına yaptırılan Şehitler Çeşmesinin açılışını gerçekleştirdi. Konakpınar köy mezarlığında düzenlenen törende, İlçe Müftülüğü yetkilileri tarafından aziz şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Köy mezarlığının giriş kısmında bulunan alanda yaptırılan Şehitler Çeşmesi Anıtı da dualarla açıldı. Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatan ve milli değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmek amacıyla kaymakamlıkça şehit mezarları yenilenerek, şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla şehitler çeşmesinin de dualar eşliğinde açılışını yaptıklarını söyledi. Kaymakam Aydın, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin adını sonsuza dek yaşatacak bu hayır eserini duayla ve saygıyla açıyoruz. Hiçbir zaman onları ve yakınlarını unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. - SİİRT

Son dakika... Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Anıtı Çeşmesi dualarla açıldı
Son dakika... Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Anıtı Çeşmesi dualarla açıldı
Son dakika... Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Anıtı Çeşmesi dualarla açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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