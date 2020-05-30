Son dakika! Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika! Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Son dakika! Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi
30.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:08

Siirt'in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Herokal kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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