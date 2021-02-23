Son dakika: Siirt'te mesleki ve teknik kurslara ilgi sürüyor
Bir son dakika haberine göre Siirt Belediyesinin mesleki ve teknik kurslarına ilgi sürüyorBelediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları devam ediyor.
Siirt Belediyesinin mesleki ve teknik kurslarına ilgi sürüyor
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları devam ediyor.
Kovid-19 tedbirleri ile Orhan Doğan Parkında düzenlenen kurslara ilgi yüksek.
Kur'an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği ve kişisel gelişim alanında eğitim verilen kurslara katılmak isteyenler için başvurunun sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz