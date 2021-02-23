Son dakika: Siirt'te mesleki ve teknik kurslara ilgi sürüyor

Bir son dakika haberine göre Siirt Belediyesinin mesleki ve teknik kurslarına ilgi sürüyorBelediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları devam ediyor.