Son dakika: Siirt'te mesleki ve teknik kurslara ilgi sürüyor
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Son dakika: Siirt'te mesleki ve teknik kurslara ilgi sürüyor

23.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:36
Son dakika: Siirt'te mesleki ve teknik kurslara ilgi sürüyor

Bir son dakika haberine göre Siirt Belediyesinin mesleki ve teknik kurslarına ilgi sürüyorBelediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları devam ediyor.

Siirt Belediyesinin mesleki ve teknik kurslarına ilgi sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri ile Orhan Doğan Parkında düzenlenen kurslara ilgi yüksek.

Kur'an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği ve kişisel gelişim alanında eğitim verilen kurslara katılmak isteyenler için başvurunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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