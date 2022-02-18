Son dakika... Siirt'te kadınlara, en iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Siirt'te kadınlara, en iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Siirt'te kadınlara, en iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te kadınlara en iyi narkotik polisi anne konulu eğitim verildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te kadınlara en iyi narkotik polisi anne konulu eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kursta kadınlara narko rehber eğitimi verdi.

Eğitime katılan 30 kadına program sonunda uyuma uygulaması tanıtıldı, iki ekmek kısa filmi izletildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title