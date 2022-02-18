Son dakika... Siirt'te kadınlara, en iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi
AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gelişmesine göre Siirt'te kadınlara en iyi narkotik polisi anne konulu eğitim verildi.
SİİRT (AA) - Siirt'te kadınlara en iyi narkotik polisi anne konulu eğitim verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kursta kadınlara narko rehber eğitimi verdi.
Eğitime katılan 30 kadına program sonunda uyuma uygulaması tanıtıldı, iki ekmek kısa filmi izletildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel