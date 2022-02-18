Son dakika... Siirt'te kadınlara, en iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi

SİİRT (AA) - Siirt'te kadınlara en iyi narkotik polisi anne konulu eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kursta kadınlara narko rehber eğitimi verdi.

Eğitime katılan 30 kadına program sonunda uyuma uygulaması tanıtıldı, iki ekmek kısa filmi izletildi.