Son dakika... Siirt'te kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Siirt'te kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika... Siirt'te kadınlara

Son dakika haberleri: Siirt'te kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" konulu eğitim verildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" konulu eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kooperatif Mahallesi Alpaslan Ortaokulu'nda kadınlara narko rehber eğitimi verdi.

Eğitim programına 73 kadın katıldı.

Programda "uyuma" projesi tanıtıldı, kısa film izletildi.

Kayseri'de cinsel içerikli çikolata üreten imalathaneye baskın

Kayseri'de cinsel içerikli çikolata üreten imalathaneye baskın

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title