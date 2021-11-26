Son dakika... Siirt'te kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Siirt'te kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" konulu eğitim verildi.
SİİRT (AA) - Siirt'te kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" konulu eğitim verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kooperatif Mahallesi Alpaslan Ortaokulu'nda kadınlara narko rehber eğitimi verdi.
Eğitim programına 73 kadın katıldı.
Programda "uyuma" projesi tanıtıldı, kısa film izletildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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