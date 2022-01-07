Son dakika... Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt-Eruh yolunda yapılan operasyonda bir araçta 3 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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