Son dakika... Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Siirt-Eruh yolunda yapılan operasyonda bir araçta 3 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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