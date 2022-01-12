Son dakika: Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika: Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title