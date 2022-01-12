Son dakika: Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet