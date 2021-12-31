SİİRT (İHA) - - Siirt'te jandarma hayvan koruma timi göreve başladı

SİİRT Siirt İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi göreve başladı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kette vatandaşlarla farkındalık yaratmak amacıyla çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenebilecek suçlarla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışmalarını yürütmektedir.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; kaçak hafriyat dökümü yaparak ormanları, su havzalarını ve çevreyi kirletenlere, kayıtsız sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak tedavi ve bakımlarının yaptırılmasına, koruma altında olan yaban hayvanlarını kaçak olarak avlayanlara, yasadışı kara avcılığı yapanlara, yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik çalışmalar yürütüldü.

Hayvan Durum İzleme Projesi kapsamında vatandaşlara bilgi veren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi görevlileri, cep telefonlarına yüklenecek olan uygulamayla vatandaşların hayvanlara yapılan suç kapsamına giren şiddet, kasten yaralama, işkence ve hayvan dövüşü gibi suçları çok hızlı bir biçimde ister yazılı isterse görüntülü bir şekilde ilgili birimlere iletebilecekleri anlatıldı.

Toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olunması maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme uygulamasının indirilerek bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanılabileceği gibi, 112 Acil Çağrı Merkezi İhbar Hattını da arayabileceklerini duyurdu.