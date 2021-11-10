Fırında çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fırında çıkan yangın korkuttu Siirt'te ekmek fırınında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

SİİRT (İHA) - Fırında çıkan yangın korkuttu

SİİRT - Siirt'te ekmek fırınında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Zaman Sitesi mevkinde bir fırında meydana geldi.

Şefik Kılıçaslan'a ait ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının binadaki katlara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ekmek fırını kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fırında çıkan yangın korkuttu

Fırında çıkan yangın korkuttu

Fırında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title