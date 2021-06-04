Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Siirt'te iki yıl önce kapanan özel bir hastane binasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te iki yıl önce kapanan özel bir hastane binasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde binanın 4. katında duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, binada yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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