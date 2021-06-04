Son Dakika | Siirt'te eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberi... Siirt'te iki yıl önce kapanan özel bir hastane binasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'te iki yıl önce kapanan özel bir hastane binasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde binanın 4. katında duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, binada yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz