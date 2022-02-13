Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 545 personelle 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 545 personelle 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te  'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkınn desteği ile inançlı ve  kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.


Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika! Siirt'te 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, Astsubay, Şehit, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title